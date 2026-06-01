Kamboçya, dış ticarette komşu ülke Vietnam'ın limanlarına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla dev bir kanal projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 180 kilometre uzunluğundaki Funan Techo Kanalı'nın inşasıyla ülke, Mekong Nehri'ni doğrudan Tayland Körfezi'ne bağlayarak kendi deniz çıkışını güçlendirmeyi hedefliyor.

BAĞIMSIZ TİCARET KORİDORU OLUŞTURULACAK

Bugün Kamboçya'nın ithalat ve ihracat yüklerinin önemli bir bölümü Vietnam limanları üzerinden taşınıyor. Yeni kanalın tamamlanmasıyla birlikte ülke, mallarını doğrudan denize ulaştırabilecek ve lojistik süreçlerde daha bağımsız hareket edebilecek. Yetkililer, projenin ticaret maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını belirtiyor.

DEV MÜHENDİSLİK PROJESİ

Funan Techo Kanalı, sadece ekonomik değil mühendislik açısından da dikkat çekiyor. Proje kapsamında geniş çaplı kazı çalışmaları yürütülürken, gemi geçişlerini mümkün kılacak su kontrol sistemleri ve altyapı unsurları da inşa edilecek. Kanalın tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım ve taşımacılık kapasitesinde önemli bir artış bekleniyor.

ÇEVRESEL VE BÖLGESEL ENDİŞELER GÜNDEMDE

Ancak proje bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Mekong Nehri'nin su akışında meydana gelebilecek değişikliklerin özellikle aşağı havzadaki ülkeleri etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, kanalın çevresel etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgularken, bölgedeki su kaynaklarının geleceği konusunda da çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.

YEREL HALK VE TARIM ALANLARI ETKİLENEBİLİR

Kanal güzergâhında bulunan bazı yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin projeden etkilenmesi bekleniyor. Bu nedenle hükümetin hem ekonomik hedefleri hem de sosyal ve çevresel sorumlulukları dengeli şekilde yönetmesi gerektiği ifade ediliyor.

GÖZLER KAMBOÇYA'NIN BÜYÜK HEDEFİNDE

Tamamlanması yıllar sürecek olan Funan Techo Kanalı, Kamboçya'nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirme hedefinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Projenin başarılı olması halinde ülke, bölgesel ticarette daha güçlü bir konuma ulaşırken, Güneydoğu Asya'nın lojistik haritasında da yeni bir dönem başlayabilir.