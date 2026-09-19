Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus işgali altında bulunan Güney Osetya ve Abhazya’da gerçekleştirilen bu faaliyetlerin uluslararası hukuk normlarına aykırı, yasa dışı birer eylem olduğu ve Gürcistan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Tiflis hükümeti, söz konusu adımları Rusya Federasyonu’nun Gürcistan topraklarını fiilen ilhak etme politikasının net bir göstergesi olarak değerlendirerek, uluslararası toplumu bu yasa dışı faaliyetlere karşı tepki göstermeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca, Gürcistan’ın uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü savunmaya ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye kararlılıkla devam edeceği altı çizildi.

40 BİN OY KULLANILACAK

Güney Osetya’daki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sözde Devlet Başkanı Alan Gagloyev’in 23 Haziran 2026 tarihindeki istifasının ardından alınan erken seçim kararı doğrultusunda sandık başına gidildi. Yaklaşık 40 bin oy bülteninin basıldığı bildirilen seçimlerde, geçici olarak görevi yürüten Marat Kambolov’un da aralarında bulunduğu dört aday yarışıyor.

KRİZ 1992'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Bölgedeki krizin kökeni, Gürcistan ordusu ile Rus destekli ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında yaşanan savaşa ve ardından 2008 yılındaki Güney Osetya Savaşı’na dayanıyor.

2008’deki çatışmaların sonrasında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya’nın bu statüsü Rusya tarafından tanınmıştı. Bunun üzerine Tiflis yönetimi Moskova ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmiş, iki ülke arasındaki ilişkilerde arabuluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.