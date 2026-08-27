Suriye'de yıllarca süren izolasyonun ardından finansal alanda çığır açan bir gelişme yaşandı. Şam'da gerçekleştirilen ve Suriye Merkez Bankası Başkanı Safwat Raslan'ın da izlediği işlemde, Devlet Başkanı Ahmed Şara (Colani) Visa kartıyla ödeme yaptı.

"SURİYE YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"

Küresel ödeme şirketi Visa, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye Merkez Bankası ile Fransabank ve Paymera'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen canlı uluslararası kart işleminin başarıyla test edildiğini duyurdu. Şirket, bu testin uluslararası ziyaretçilerin Suriye'de Visa kartlarını kullanabilmesinin yolunu açtığını belirtti.

Visa'nın açıklamasında, gelişmenin ülkedeki dijital ödeme imkanlarının genişletilmesine ve Suriye'nin küresel dijital ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ahmed Şara, çarşamba günü 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye'nin yeniden yapılanma ve kalkınma sürecinde yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Şara, Suriye'nin Doğu ile Batı arasındaki pazarlara bağlanan bir ticaret koridoru ve ekonomik merkez haline gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bu adımların arka planında ABD Hazine Bakanlığı'nın pazartesi günü aldığı karar yatıyor. Bakanlık, Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardığını duyurdu. Kararın, Donald Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusundaki taahhütleri kapsamında alındığı belirtildi.

Suriye, 1979 yılından bu yana söz konusu listede yer alıyordu. HTŞ kontrolündeki Suriye yönetimi, yaptırımların kaldırılmasının ardından ekonomiyi yeniden inşa etmeyi ve uluslararası piyasalarla ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.