Yunanistan'ın Selanik kentinin güneyinde yer alan Halkidiki yarımadasında başlayan orman yangını, kısa sürede turistlerin yoğun olarak bulunduğu Siviri ve Fourka beldelerine ilerledi.

Yanıcı çam ormanlarıyla kaplı bölgede alevlerin plajlara kadar yaklaşması üzerine, aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 480'den fazla turist küçük tekneler, sahil güvenlik ve itfaiye botlarıyla deniz yoluyla güvenli alanlara nakledildi.

Yangına müdahale eden ekiplerden iki itfaiyeci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TAHLİYELER DENİZDEN YAPILDI

Yunanistan Sivil Savunma Ajansı, telefonlardan iletilen uyarılarda bölgedeki vatandaşlara ve turistlere tahliye emrini duyurdu.

Yangın söndürme uçakları, helikopterler ve yaklaşık 150 itfaiyecinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangında, alevlerin kıyı şeridine dayanması nedeniyle tahliyelerin deniz yoluyla yapılması zorunlu hale geldi.

Tahliye edilenlerin bir kısmı çevre plajlara taşınırken, yaklaşık 200 turist açıkta bekleyen bir gemiye alındı.

Kamu yayıncısı ERT'nin aktardığı görüntülerde, dumanların gökyüzünü kapladığı Fourka'da onlarca kişinin iskalede sıra beklediği ve beldelerden araçlarıyla ayrılmaya çalışan tatilcilerin uzun trafik kuyrukları oluşturduğu kaydedildi.

3 KİLOMETRELİK YANGIN DUVARI

Kamu yayıncısı ERT'nin bildirdiğine göre, yüksekliği 30 metreye, uzunluğu ise 3 kilometreye ulaşan bir alev duvarı tatil beldelerine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Şiddetli rüzgarlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını güçleştirirken, meteoroloji uzmanları Cuma günü rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaşabileceğini öngörüyor.

Yunan makamları ana karanın büyük bölümü için en yüksek seviye olan 5 alarm durumu ilan ederken, Halkidiki yetkilileri halkın çam ormanlarına girişini yasakladı.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Yetkililer, ülke genelinde son 24 saat içinde 40 orman yangınının rapor edildiğini ve Perşembe geç saatler itibarıyla bunlardan 9'unun henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Öte yandan, bu ayın başlarında Atina yakınlarındaki yangına müdahale eden bir helikopterin başka bir helikopterle havada çarpışması sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetmiş, söz konusu yangında 110 kilometrekarelik ormanlık alan yok olmuştu.