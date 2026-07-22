Yunanistan, günlerdir ülkeyi esir alan aşırı sıcak hava dalgasıyla adeta kavruluyor. Termometrelerin 43 dereceyi zorlaması üzerine Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışanların can güvenliğini korumak adına çok radikal bir karara imza attı. Ülkenin büyük bölümünde, günün en tehlikeli saatleri olan 13.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda çalışma tamamen yasaklandı.

KAVURUCU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAK YASAK

Bu karar doğrultusunda güneşin altında ekmek parası kazanan inşaat işçileri, tersane çalışanları ve yollardaki kuryeler zorunlu olarak mesaiye ara verecek. Sıcak dalgası sadece dışarıdakileri değil, ofis çalışanlarını da etkilemiş durumda. Bakanlık; hamileler, yaşlılar ve kronik sağlık sorunu olan ofis çalışanlarının bu süreçte evden çalışmasına karar verdi.

Meteoroloji dairesinin paylaştığı veriler ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ülke genelinde 24 farklı istasyonda sıcaklık 40 dereceyi aşarken, termik kameralarla yapılan ölçümlerde bazı bölgelerde asfalt sıcaklığının 60, bina teraslarının ise 75 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki ve Tesalya gibi bölgeler şu an sıcak dalgasının merkez üssü konumunda.

BİR YANDA ÇÖL TOZU DİĞER YANDA FIRTINA

Üstelik Yunanistan sadece yüksek sıcaklıkla değil, havayı solunmaz hale getiren çöl tozuyla da mücadele ediyor. Girit ve Ege adalarında gökyüzünü kaplayan çöl tozunun yanı sıra, ülkenin kuzeyindeki Drama ilinde aniden bastıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış elektrik direklerini devirerek hayatı altüst etti. Yetkililer, 2024 yılında yayımlanan genelgeyi hatırlatarak işverenleri çalışan sağlığını tehlikeye atmamaları konusunda çok sert bir dille uyardı.