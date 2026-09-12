Bulgaristan'n Gabrovo bölgesinde, EMCO silah fabrikasına ait cephanelik deposunda çıkan yangın çevredeki iki alana daha sıçradı. NOVA, şirket yönetimi ve yerel makamlara atıfta bulunarak, Gabrovo ilinde Tryan ve Tsareva Livada kasabaları arasında yer alan Gorni Varpishta beldesindeki tesisin 11 depodan oluştuğunu bildirdi.

GECE YARISI ORTALIK KARIŞTI

Gabrovo valisi Kristina Sidorova, yangının depodan depona yayıldığını ve son patlamanın gece yarısından kısa bir süre önce gerçekleştiğini söyledi. Vali, depolarda barut ve cephane bulunduğunu belirterek, yeni patlama riski nedeniyle alanın çevrildiğini ve en yakın yerleşimin tesisin bir kilometre ötesinde olduğunu açıkladı.

Yangın sırasında depo içerisinde kişi bulunmadığı, iki görevlinin alanı terk edebildiği ve herhangi bir yaralın olmadığı belirtildi. Bulgaristan'n acil durum uyarı sistemi olan BG-Alert devreye alındı. Üç kurtarma ekibi yangını izlerken, alanın görülmesi için dron kullanılıyor.

Bu olay, EMCO tesislerinde bir ay içinde yaşanan ikinci yangın. İlk yangın, 10 Ağustos'ta Tryan yakınındaki Belitsa beldesi yakınlarındaki EMCO tesisinde gerçekleşmişti. Yük kamyonundan başlayan yangın, fabrika alanına ve komşu ormana sıçramış, 300 civarında çalışan tahliye edilmişti.

1992'de kurulan özel savunma şirketi EMCO, Sofya, Montana ve Tryan'da tesislere sahip. Tryan tesisinde 100 ile 152 mm arasında kalibrede top ve tank cephaneleri üretiliyor, onarım ve modernizasyonu yapılıyor.