Yunanistan'ın Kiklad Adaları grubunda yer alan Paros adası, seyahat uzmanları tarafından sakin yaşam ve ılıman iklim arayanlar için en uygun rotalardan biri gösterildi. Komşuları Santorini ve Mykonos'un aksine dik kayalıklardan yoksun yapısı, özellikle yaşlı gezginler ve emekliler için adayı öne çıkarıyor.

PAROS ADASI HANGİ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?

Adada ıssız koylardan su sporları merkezlerine kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden toplam 39 plaj bulunuyor. Parikia ve Naoussa kasabalarının bembeyaz sokakları, düz arazi yapısı sayesinde yorulmadan gezme imkanı tanıyor.

Kuzey kıyısındaki eski balıkçı köyü Naoussa limanı ve butikleriyle dikkat çekerken, iç kesimlerdeki orta çağ köyü Lefkes huzurlu bir ortam sunuyor. Sakinlik arayanlar için yakındaki Antiparos adası da günübirlik alternatif rotalar arasında yer alıyor.

ADANIN İKLİMİ VE SEYAHAT ZAMANLAMASI NASILDIR?

İlkbahar ortasından sonbahar sonuna kadar güneşli havanın hakim olduğu adada, ekim ayında sıcaklıklar 26 dereceye kadar ulaşıyor. Yağış ihtimalinin düşük olması, bölgede uzun süreli konaklama ve tatil planlarını kolaylaştırıyor.