Yunan yetkililer, başkent Atina'nın merkezindeki metruk bir binada cesedi bavul içinde bulunan İskoç vatandaşı Elisabeth-Jane Ross'un (38) ölümüyle bağlantılı olarak Afganistan uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Cinayet büro ekipleri tarafından sorgulanan 26 yaşındaki şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve hakkında kasten öldürme, hırsızlık ile silah kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli dosya açıldığı bildirildi.

Polis kaynakları, maktulün kimliğinin açıklanmasından iki gün sonra, 30 Temmuz Perşembe günü sorguya alınan şüphelinin pazartesi günü hakim karşısına çıkarılmasının beklendiğini aktardı.

Şüphelinin Kipseli semtindeki evinde yapılan aramalarda sahte ve gerçek çeşitli silahlar ele geçirildi.

Soruşturma süresince Yunan makamlarının, İngiltereUlusal Suç Teşkilatı (NCA) ve İskoçya Polisi ile yakın iş birliği içinde çalıştığı ifade edildi.

ÖLEN KADININ TELEFONUNDAN AİLESİYLE KONUŞTU

Soruşturmanın ilk aşamalarında bavul üzerinde parmak izi veya DNA bulunamaması ve kurbanın cep telefonundan ailesine "yalnız kalmaya ihtiyacım var" gibi yanıltıcı mesajlar gönderilmeye devam etmesi süreci zorlaştırdı.

Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ross'a ait kredi kartlarıyla farklı ATM'lerden para çektiğini tespit etti.

Ayrıca şüphelinin, Ross’un Exarchia’da kiraladığı dairenin anahtarlarına sahip olduğu ve maktulün bir arkadaşının partneri olduğu aktarıldı.

Edinburgh'da yaşayan ve bir hayır kurumu çalışanı olan Ross'un cansız bedeni, 18 Temmuz'da Kipseli'de eski bir otopark alanındaki metruk binada evsiz bir kişi tarafından kumaşa sarılı ve bavul içine konulmuş halde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ İNCELENİYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemede açık bir darp veya mücadele izine rastlanmazken, cesetteki ileri derecede çürüme nedeniyle kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Şüphelinin ifadesinde Ross'u banyoda hareketsiz halde bulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Yunan Adli Tıp Derneği Başkanı Grigoris Leon, akciğer ve göz dokuları üzerinde yapılacak incelemelerin ölümün doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını netleştireceğini ifade etti.

Olayın ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve İskoçya Polisi, aileye konsolosluk desteği sağlandığını duyurdu.