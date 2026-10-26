Bulgaristan genelinde seçmenlerin neredeyse tamamına yakınının sandığı boykot ettiği tabloda, katılım oranının yalnızca yüzde 22 seviyelerinde kalması ülkedeki siyasi tıkanıklığı ve sandığa olan ilgisizliği gözler önüne serdi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) aktardığı Alpha Research verilerine göre mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova yüzde 34,6 oy alırken, eski Başbakan Andrey Gyurov yüzde 32,7'de kaldı ve genel katılım yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti. Benzer bir tablo çizen Myara şirketinin kamuoyu araştırmasında ise Yotova yüzde 35, Gyurov yüzde 31,9 oy bandına ulaşırken sandığa gidenlerin oranı yüzde 22,2'de kaldı.

1 KASIM'DA YENİDEN SANDIĞA GİDECEKELR

Ortaya çıkan bu tablonun ardından sandığa adeta küsen seçmenin kaderini belirleyeceği ikinci turun 1 Kasım'da yapılması kesinleşti. Sonuçların netleşmesiyle kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, yaşanan rekor boykota dikkat çekerek oy kullanmadan ülkedeki dengelerin değişeceğini düşünmenin bir yanılsama olduğunu ve düşük katılımdan derin endişe duyduğunu belirtti.

Bulgaristan'ın siyasi pazarlıklarla değil istikrarlı bir iradeyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, ikinci tur öncesi kararlı bir kampanya yürüteceklerini söyledi.

Yarışın bir diğer aktörü Andrey Gyurov ise toplumun birleştirici bir lidere ihtiyaç duyduğunu dile getirerek rakibi Yotova'yı açık oturuma davet etti. İkinci tur öncesinde açık, dürüst ve medeni bir tartışma çağrısında bulunan Gyurov, ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçte cumhurbaşkanlığı yetkilerinin nasıl kullanılacağını halkın gözü önünde tartışmak istediğini kaydetti.