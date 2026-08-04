Yunanistan'da artan sıcaklıklar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde orman yangını alarmı verildi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan yangın risk haritasında, dört bölge için yangın tehlikesinin "çok yüksek" seviyede olduğu belirtildi.

ATTİKA BÖLGESİ, EĞRİBOZ, SAKIZ VE MİDİLLİ ADALARI

Buna göre, başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesi ile Eğriboz, Sakız ve Midilli adaları için 5 Ağustos tarihinde Kategori 4 (çok yüksek risk) seviyesinde değerlendirme yapıldı.

EKİPLER TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇİRİLECEK

Kırmızı alarm kapsamında Ulusal Sivil Koruma Mekanizması'nın tam kapasiteyle devreye alınacağı bildirildi. İtfaiye ekipleri başta olmak üzere polis ve silahlı kuvvetlere bağlı birimlerin bölgelerdeki hazırlıkları artırılacak.

Yetkililer, olası yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi için kara devriyelerinin sıklaştırılacağını, hava gözetleme çalışmalarının sürdürüleceğini ve gerekli araç ile personelin hazır tutulacağını açıkladı.

BAZI BÖLGELERE GİRİŞ KISITLAMASI UYGULANABİLİR

Yerel yönetimlerin de yangın riskine karşı önleyici tedbirleri görüşmek üzere acil toplantılar düzenleyeceği belirtildi.

Öte yandan yüksek risk taşıyan ormanlık alanlarda ve hassas bölgelerde araç girişleri ile ziyaretçi hareketliliğine yönelik geçici kısıtlamaların uygulanabileceği aktarıldı.

Yetkililer, vatandaşlara kırsal alanlarda yangına yol açabilecek davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulunurken, herhangi bir yangın durumunda itfaiyenin 199 numaralı hattına ihbarda bulunulmasını istedi.