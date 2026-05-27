İyon Denizi'ndeki Echinades ada grubunun bir parçası olan ıssız Makri Adası için açık artırma süreci başlatıldı. Belirlenen 286 bin dolarlık başlangıç bedeli, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki ortalama konut fiyatı olan 514 bin doların altında kalıyor. Ancak ihale şartnamesi uyarınca, adanın yeni mülk sahibi yasal olarak geçmiş dönemlere ait 23,2 milyon dolarlık birikmiş vergi borcunun tamamını da devralmakla yükümlü kılınıyor.

DOĞAL KORUMA ALANI İLAN EDİLDİĞİ İÇİN OTEL PROJELERİ İPTAL EDİLDİ

Geçmiş yıllarda küresel turizm yatırımcıları tarafından lüks tatil köyleri ve beş yıldızlı otel projeleri için stratejik bir nokta olarak değerlendirilen ada, dört yıl önce 9,2 milyon dolar piyasa değeriyle listeleniyordu. Bölgenin özel çevre koruma statüsünün genişletilmesi ve uluslararası koruma hukuku kapsamına alınmasıyla birlikte adanın imar izinleri tamamen iptal edildi.

Mevcut yasal mevzuata göre, sit alanı ilan edilen Makri Adası üzerinde konut, otel, villa veya herhangi bir ticari yapı inşasına izin verilmiyor. Mülkün sadece tarımsal faaliyetler amacıyla kullanılabileceğini bildiren uzmanlar, adada elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı şebekelerinin bulunmadığına dikkat çekiyor.