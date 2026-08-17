Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) verilerine göre, ülke genelinde ortalama aylık maaşlar yükseliş trendini sürdürüyor. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolar, çalışanların ortalama gelirinde çeyreklik bazda yüzde 2,6'lık bir artış yaşandığını ortaya koydu.

İKİNCİ ÇEYREKTE 37 EURO ARTTI

Bulgaristan Radyosu'nun aktardığına göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1407 euro seviyesinde seyreden ortalama aylık maaş, ikinci çeyrek itibarıyla 1444 euroya tırmandı. İstatistikler, gelir artışının yanı sıra sektörler arasındaki maaş uçurumunu da net bir şekilde sergiledi.

Çalışanların en yüksek aylık ücreti aldığı alanların başında teknoloji ve iletişim sektörü geldi. “Bilgi ve yaratıcı ürünlerin üretimi ve dağıtımı” ile “Telekomünikasyon” kollarında çalışanların ortalama aylık geliri 3079 euroya ulaştı. Bu sektörü sırasıyla şu alanlar izledi:

Finans ve sigorta faaliyetleri: 2140 Euro

Enerji sektörü: 2036 Euro

EN DÜŞÜK MAAŞ TARIM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE

Açıklanan verilerde en düşük ortalama kazanca sahip sektörler de sıralandı. Listenin son sırasında 918 euro ortalama maaş ile "Otel ve restoran yönetimi" yer aldı. "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe çalışanların ortalama aylık geliri 1031 euro olurken, "Diğer faaliyetler" grubundakilerin kazancı ise 1053 euro olarak kaydedildi.