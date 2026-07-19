Yunanistan'da Eğriboz ile Salamina adalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Atina’ya yakınlığıyla bilinen tarihi Salamina Adası’nın Selinia bölgesinde başlayan yangın, yerleşim yerlerini tehdit edince panik yarattı. Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, bölgedeki vatandaşların ve turistlerin cep telefonlarına acil kodlu bir uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, Selinia bölgesinde bulunan herkesin güvenlik gerekçesiyle derhal evlerini terk ederek sahile sığınmaları istendi. Havadan uçak ve helikopterlerin, karadan ise çok sayıda itfaiye personeli ve gönüllünün katıldığı yoğun müdahale sonucunda, Salamina’daki alevlerin kısmen de olsa kontrol altına alındığı bildirildi.

EĞRİBOZ ADASI DA ALEVLERE TESLİM

Geçmiş yıllarda devasa orman yangınlarıyla sarsılan Eğriboz Adası da bir kez daha alevlerle mücadele ediyor. Adanın Milaki bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına kara ekiplerinin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale ediliyor. Bölgedeki yoğun duman ve engebeli arazi şartları ekiplerin işini zorlaştırırken, alevlerin yayılmasını önlemek için koordineli çalışmalar yürütülüyor.

ÇÖL SICAKLARI 4 GÜN SÜRECEK

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin bugünden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı aşırı bir sıcak hava dalgasının (çöl sıcakları) etkisi altına girdiğini duyurdu. Birçok bölgede termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği bu dalganın yaklaşık 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların ardından ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını öngörüyor. Son haftalarda onlarca farklı noktada orman yangınıyla sarsılan Yunanistan'da yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuru havanın yeni yangın risklerini tetikleyebileceği konusunda halkı ve yerel yönetimleri en üst düzeyde teyakkuza çağırdı.