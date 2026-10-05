Ülke genelinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığını üstlenen KTEL bünyesindeki ciddi personel açığı nedeniyle Attika bölgesi başta olmak üzere ulaştırma sektöründe yurt dışından yaklaşık 500 şoför ithal edilmesi gündeme geldi.

Yunanistan Ulusal Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Federasyonu Başkanı Sofoklis Fatsios, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle birlikte personel temini imkanlarını yerinde incelemek üzere Hindistan ve Mısır’a ziyaret gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Özellikle başkent Atina’nın da yer aldığı Attika bölgesindeki otobüs hatlarında acil 150 şoföre ihtiyaç duyulduğunu belirten yetkililer, ülkenin diğer bölgelerinde aksamaların önüne geçebilmek adına otobüs şirketlerinin hissedarlarının dahi bizzat direksiyon başına geçtiğini aktarıyor.

NE KADAR MAAŞ VERİYORLAR

Bölgede ciddi bir şoför açığı ve pazarlık şansı olmaması nedeniyle işletmeciler şoförlere yasal asgari ücretin üzerinde maaş veriyor.

Yunanistan’da otobüs şoförlerinin brüt maaşı genellikle 1.000 euro ile 1.500 euro (yaklaşık 55.000 - 85.000 TL) arasında değişmektedir. Mesai, gece vardiyaları veya hafta sonu çalışmaları eklendiğinde bu miktar artabilmektedir.

YERLİ SÜRÜCÜ YETİŞTİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Yunan makamları bir yandan yurt dışından iş gücü arayışını sürdürürken, diğer yandan yerli sürücü yetiştirmek için yeni adımlar atıyor. Atina ve Selanik’te 5 yıl çalışma taahhüdü karşılığında mesleki eğitimi ücretsiz üstlenecek sürücü okullarının kurulması planlanıyor.

Sürücü yetersizliğinin yanı sıra artan akaryakıt maliyetleriyle de mücadele eden işletmeciler, özellikle günde 320 bin öğrencinin taşındığı okul servisleri ve düşük talepli hatların aksamaması için hükümetten 20 milyon avroluk akaryakıt desteği talep ediyor.