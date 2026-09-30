Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Tişrin Elektrik Santrali’nde bulunan gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından üç elektrik santralinin devre dışı kaldığını açıkladı.

ÜRETİM DURDU

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama sonrasında santrallerin çalışması için ihtiyaç duyulan gazın tedarikinde kesinti yaşandı. Bu nedenle Tişrin’in yanı sıra Deyr Ali ve Nasiriyye elektrik santrallerinde de üretim durdu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ DÜŞECEK

Santrallerin devre dışı kalmasıyla ülkedeki toplam elektrik üretim kapasitesinin azalacağı bildirildi. SEC, kapasitedeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak daha sık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Elektrik arzındaki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, santrallerin yeniden devreye alınmasına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı, ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

Uzman ekiplerin ise patlamanın nedenini ve santraller üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.