Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Humus kentinde saha taraması yürüten teknik ekipler, T4 Askeri Havaalanı yakınlarında 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk incelemelerde, hayatını kaybeden kişilerin birkaç gün önce havaalanı çevresindeki bölgeye yasa dışı yollarla girdikleri ve burada bulunan bir mayının patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendirildi. Yetkililer, olayda hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bölgede inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.