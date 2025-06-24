Yetkililer, salı günü itibarıyla beşinci güne giren arama-tarama çalışmalarında bölgeyi yüksek alarm düzeyine çıkardı; Şumnu kentinin sakinleri olası hayati tehlikeye karşı uyarıldı.
TUZAKLAR KURULDU
Euronews'te yer alan haber göre; pazartesiden bu yana, yırtıcının izine rastlanan ve adını bülgeden alan milli parka girişler kısıtlandı. Güvenlik ekipleri, panteri çekmek amacıyla tuzaklar ve yemler kurarken, hayvan uzmanları da izlemede görev alıyor.
Uzmanlar, siyah panter sanılan hayvanın büyük olasılıkla yasadışı bir özel hayvanat bahçesinden kaçtığını ve egzotik evcil hayvan sahipliğinin kontrolsüz yayılmasıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Resmî açıklamalarda, yırtıcının son derece tehlikeli olduğu vurgulanarak halktan bölgeden uzak durmaları, hayvanla karşılaşmaları hâlinde ani hareketlerden kaçınarak yavaşça geri çekilmeleri istendi.
AVRUPA'DA BENZER OLAYLAR YAŞANDI
Panterin haftalardır vahşi doğada hareket hâlinde olduğu sanılıyor ve Koca Balkan Dağları boyunca komşu Sırbistan sınırına dek ilerlemiş olabileceği tahmin ediliyor.
Avrupa’da başıboş büyük kediler ilk kez rapor edilmiyor: 2021’de İtalya’nın Bari eyaletinde panter ihbarları yapılmış, 2022’de Slovakya’nın doğusunda sınıra yakın bölgede kaplan görüldüğü bildirilmiş, Birleşik Krallık’ta da kırsalda panter söylentileri gündeme gelmişti.