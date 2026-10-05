Ülkede Başkent Sofya başta olmak üzere Filibe, Varna, Burgaz, Razgrad, Şumnu ve Blagoevgrad gibi pek çok şehirde kurum e-postalarına gönderilen tehdit mesajları üzerine polis ve itfaiye ekipleri alarm durumuna geçti.

İhbarların ardından güvenlik amacıyla Burgaz Adliyesi, Blagoevgrad'daki bölge hastanesi ve Kostinbrod Belediyesi gibi çok sayıda kamu binası hızla tahliye edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

EMNİYET GÜÇLERİ ARAMA YAPTI

Tehdit mesajlarının ulaşmasıyla birlikte emniyet güçleri tahliye edilen binalarda kat kat arama yaparken, Kostinbrod Belediye Başkanı Trayko Mladenov gelen e-postanın yurt dışı kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini ve kısa süre içinde ikinci kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Hassas tesisler ve adliyeler başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen geniş çaplı polis incelemelerinde şu ana kadar herhangi bir patlayıcı maddeye veya şüpheli duruma rastlanmadı.

BİNALAR HİZMETE YENİDEN AÇILDI

İhbarların asılsız çıkmasının ardından arama yapılan binalar yeniden hizmete açılırken, yetkililer siber kaynaklı bu tehditlerin arkasındaki failleri belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor.