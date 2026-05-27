Yunanistan’ın eski başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) eski lideri Aleksis Çipras, aktif siyasete yeni bir partiyle geri döndü. Başkent Atina’daki tarihi Thision Meydanı’nda binlerce destekçisine seslenen Çipras, “Yunan Sol İttifakı” anlamına gelen ELAS isimli yeni siyasi hareketinin kuruluşunu kamuoyuna resmen duyurdu.

Uzun yıllar liderliğini yürüttüğü SYRIZA’dan ve milletvekilliğinden ayrılan Çipras, kırmızı ve mavi renklerden oluşan yeni parti logosunu da ilk kez bu etkinlikte tanıttı.

Thision Meydanı’ndaki mitingde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’ni sert sözlerle eleştiren Çipras, ülkenin 2009 yılından bu yana boğuştuğu ekonomik krizin ve toplumsal güvensizliğin temel sorumlusunun mevcut siyasi anlayış olduğunu savundu.

Hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını meydandan dile getiren deneyimli lider; onurlu yaşam, güçlü demokrasi, adil ekonomi, sosyal devlet ve barışı önceleyen bir Yunanistan vizyonuyla halkın güvenini yeniden tesis edecek güçlü bir alternatif oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

DIŞ POLİTİKADA DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Dış politika başlığında da dikkat çekici mesajlar veren Çipras, mevcut hükümetin "koşulsuz müttefik" anlayışına dayalı dış politika çizgisinin Yunanistan’ı ciddi riskler altında bıraktığını öne sürdü. Ülkesinin daha bağımsız, aktif ve çok yönlü bir diplomasi izlemesi gerektiğini ifade eden eski başbakan, küresel ölçekteki savaşlara ve eşitsizliklere karşı da aktif mücadele edeceklerini vurguladı.

TÜRKİYE'DE GERİLİMİ DÜŞÜRME POLİSTİKASI İZLEMİŞTİ

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde geleneksel sağ siyasetçilere kıyasla daha diyalog yanlısı, pragmatik ve sol perspektiften bakan bir figür olarak tanınan Çipras, başbakanlık yaptığı 2015-2019 döneminde olduğu gibi yeni dönemde de iki komşu ülke arasında gerilimi düşürme ve açık iletişim kanallarını koruma vurgusunu yineledi.