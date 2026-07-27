Yunanistan'da gümrük çalışanlarının greve gitmesi, Edirne üzerinden komşu ülkeye ulaşımı durma noktasına getirdi.

Grev kararı sebebiyle Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araçların Yunanistan tarafına geçiş yapmasına izin verilmiyor.

Türkiye’den çıkış yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen ve çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu araç sahipleri, sahadaki görevliler tarafından bilgilendirildi.

Sınırda aksama yaşanmaması adına sürücüler, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na sevk ediliyor.

GURBETÇİLER ÖFKELİ

Mağdur olan gurbetçiler rahatsızlıklarını dile getirdi. Türkiye ziyaretinin ardından Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, Yunanistan tarafındaki grev nedeniyle Kapıkule'ye geçeceklerini ifade etti.

Fransa’ya giden Cihan Rayman da Yunanistan’daki grev dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını söyledi.

Belçika'ya seyahat eden Nesimi Can ise grev sebebiyle Yunanistan’a geçiş yapamadıklarını, bu doğrultuda yetkililerce yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildiklerini aktardı.