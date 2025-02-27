Yunanistan’ın Selanik kentindeki Makedonya Otobüs Terminali önünde dün öğle saatlerinde iki Türk’ün bulunduğu otomobil bir cip tarafından durdurulmuş cipten inen bir kişi otomobildeki Türklerle konuştuktan sonra direksiyondaki 29 yaşındaki Türk’ün kafasına ve kalbine ateş ederek öldürmüş, yanındaki 40 yaşlarındaki Türk’ü ağır yaralamıştı.

YUNAN POLİSİ İNSAN AVI BAŞLATTI

Uyuşturucu, silah ve göçmen mafyasının kendi içindeki bir hesaplaşma nedenİ ile işlendiği iddia edilen suikast girişimi sonucu polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayın dahada büyümemesi için yaklaşık 300 kişilik bir listenin elinde olduğu belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü Yunanistan Organize Suçlarla Büro Müdürlüğü insan avı başlattı.

PROFESYONELCE BİR SUİKAST

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte pasaport, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Soğukkanlılıkla ve profesyonelce düzenlenen suikast saldırısının basit bir hesaplaşma olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.