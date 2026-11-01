Komşudaki seçimler için Türkiye'nin 3 ilinde sandıklar kuruldu

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının belirleneceği seçimin ikinci turu için Türkiye'de 78 sandık kuruldu. Sandıkların 15'inin bulunduğu Trakya'da çifte vatandaşlar oy kullanmak için seçim noktalarına gitti.

Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğunda oy verme işlemi başladı. Görevliler, oy kullanma öncesinde seçmenlerin kimlik belgelerini kontrol etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA'ya yaptığı açıklamada, Edirne'deki seçmenlerin başkonsoloslukta saat 20.00'ye kadar oy kullanabileceklerini söyledi.

BABAESKİ'DE ERKEN SAATLERDE YOĞUNLUK

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta da çifte vatandaşlar oylarını kullandı. Sabah erken saatlerde merkeze gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu. Bazı seçmenler oy verme işleminin başlamasını beklerken bazıları listelerde isimlerini kontrol etti.

Oyunu kullanan Zülfettin Hacıoğlu, AA'ya vatandaşlık görevlerini yapmak için sandık başına geldiklerini söyledi. Önceki haftaki seçimde katılımın çok düşük olduğunu belirten Hacıoğlu, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Tekirdağ'da ise 50. Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verildi. Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini belirterek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

BEŞ YILLIK GÖREV İÇİN YARIŞIYORLAR

25 Ekim'de yapılan ilk tura katılan 27 aday arasından en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, beş yıl görevde kalmak için ikinci turda yarışıyor.