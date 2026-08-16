Yunan Donanması’nın en yeni ve gelişmiş savaş gemilerinden biri olan Fransız yapımı FDI HN (Belharra) sınıfı Kimon, dün Bodrum’un karşısında yer alan Tinos Adası açıklarında görüldü. Geminin Yunanistan’da dini bayram sayılan Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi törenleri için Ege’de olduğu söylendi. Geminin 15 Ağustos törenlerinde adanın ufkunda yer alması daha önce de Yunan Savunma Bakanlığı tarafından gündeme getirilmişti.

“Kimon”, Yunan Donanması’na katılan ilk FDI HN tipi Belharra sınıfı fırkateyn. Gemi 18 Aralık 2025’te Fransa’nın Lorient kentinde Yunan Donanması’na teslim edildi ve 15 Ocak 2026’da Yunanistan’a ulaştı. Yunan Deniz Kuvvetleri, Kimon’u filosunun en gelişmiş gemilerinden biri olarak tanımlıyor. 121,6 metre uzunluğundaki fırkateynin deplasmanı yaklaşık 4 bin 603 ton. Gemi 27,5 knot azami hıza ulaşabiliyor ve 149 kişilik personele sahip.

GEMİNİN TEKNOLOJİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kimon’un en dikkat çekici özelliklerinden biri gelişmiş elektronik ve radar sistemleri. Fırkateyn, Thales Sea Fire AESA çok işlevli radar sistemiyle donatıldı. Yunan Donanması’nın resmi verilerine göre Kimon’un silah sistemleri arasında 32 adet Aster 30 hava savunma füzesi, 8 adet Exocet gemisavar füzesi, RAM yakın hava savunma sistemi, 76 milimetrelik OTO MELARA topu ve MU90 torpidoları bulunuyor.