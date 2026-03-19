Sırbistan, Adriyatik kıyısındaki Hırvatistan’ı yeni seyahat uyarı sistemi kapsamında ikinci en yüksek risk kategorisi olan “turuncu” seviyeye dahil etti. Bu sınıflandırma, Sırp vatandaşların Hırvatistan’a yalnızca zorunlu hallerde seyahat etmeleri gerektiğini gösteriyor.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, mart ayı başında yayımladığı açıklamada, son dönemdeki gelişmeler ve güvenlik koşullarındaki olumsuzluklara dikkat çekti. Açıklamada, Hırvatistan’a yapılacak seyahatlerde kalabalıklardan uzak durulması ve toplu organizasyonlarda provokasyon riskine karşı dikkatli olunması önerildi.

BU KARARA TEPKİ GELDİ

Hırvatistan hükümeti ise uyarıya tepki gösterdi. Turizm Bakanı Tonçi Glavina, ülkenin güvenlik durumuyla bağlantısı olmadığını belirterek uyarının temelsiz olduğunu ifade etti. Glavina, Hırvatistan’ın Avrupa Birliği, NATO ve Schengen üyesi olduğunu ve Avrupa verilerine göre kıtanın güvenli destinasyonları arasında yer aldığını hatırlattı. Bakan ayrıca, her yıl yaklaşık 20 bin Sırp vatandaşın Hırvat turizm sektöründe çalıştığını kaydetti.

DİĞER ÜLKELER DE BİLGİLENDİRME YAPTI

Diğer Avrupa ülkeleri de Hırvatistan için genel seyahat bilgilendirmeleri yayımladı. Bu bilgilendirmeler, bölgedeki terör tehdidi ve turistik bölgelerdeki küçük çaplı suç artışlarına dayalı genel uyarılardan oluşuyor ve Belgrad ile Zagreb arasındaki siyasi gelişmelerle doğrudan ilişkilendirilmiyor.