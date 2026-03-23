Çorum’un Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7’nci Sokak’ta dün gece saat 23.30 sıralarında tansiyon yükseldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.
BIÇAK VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Tarafların birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullanarak müdahale etti. Gazlı müdahalenin ardından kavga sonlandırıldı.
6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sopalarla darbedilen ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücutlarında hafif sıyrıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastanelerdeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen komşuların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.