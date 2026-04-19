Avcılar’da bir apartmanın iki dairesini "çöp eve" dönüştürdüğü iddia edilen mülk sahibi hakkında yapılan şikayetler üzerine başlatılan tahliye çalışmaları, mahkeme kararıyla durduruldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yer alan 4 katlı binanın 8 dairesinden 4'ünde ailesiyle ikamet eden Yıldız Yetgin, diğer 2 daireden yayılan ağır kokular nedeniyle komşuları tarafından savcılığa şikayet edildi. Gelen ihbarlar üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri binada inceleme başlattı. Savcılık izniyle girilen dairelerin birinde kartonlar, kumaş parçaları ve çöpten toplanmış çok sayıda atıkla karşılaşıldı.

5 SAATTE 3 KAMYON ATIK TAHLİYE EDİLDİ

Belediyeye bağlı temizlik ve zabıta ekiplerinin polis denetiminde gerçekleştirdiği 5 saatlik operasyon neticesinde, dairelerin birinden tam 3 kamyon çöp çıkarıldı. Ele geçirilen atıklar belediye ekiplerince belirlenen döküm sahasına taşındı.

TAHLİYE SÜRECİNE YARGI ENGELİ

Temizlik çalışmaları devam ettiği sırada ev sahibi Yıldız Yetgin'in yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, tahliye işleminin geçici olarak durdurulmasına hükmetti. Yargı kararının ardından ekipler, çöp dolu olduğu belirtilen diğer dairedeki çalışmaları sonlandırmak zorunda kaldı. İkinci dairenin akıbetinin önümüzdeki günlerde verilecek nihai mahkeme kararıyla kesinleşmesi bekleniyor.