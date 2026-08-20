Muratpaşa ilçesinde Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki sitede, 5'inci katta bulunan dairede yaşayan 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ile 71 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil'den uzun süredir haber alınamadı.

Yakınları, öğle saatlerinde eve gelip kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil'i, kendilerine ait odalardaki yataklarında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

EN SON 10 GÜN ÖNCE GÖRMÜŞLER

Apartman sakinleri, anne ve kızı en son yaklaşık 10 gün önce gördüklerini ifade etti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.