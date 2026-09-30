Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi Şehit Vedat Akdağ Caddesi üzerindeki Soydaşkent Konutları’nda akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi.
KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİ
Sitedeki 54’üncü Blok 4’üncü katta yalnız yaşayan 70 yaşındaki emekli doktor İbrahim Aydın’dan bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çililingir ve güvenlik önlemleri eşliğinde dairenin kapısını açarak içeri girdi.
EVE GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemelerde hareketsiz yatan İbrahim Aydın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra Yeniköy Sağlık Ocağı’na atandığı ve buradan emekliye ayrıldığı öğrenilen Dr. Aydın’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.