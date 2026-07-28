Aksaray’da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur’un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini iddia etti. Özcan, komşuların kızına “engelli, deli, divane, hasta” diyerek mahallede istemediklerini ifade ettiklerini belirtti.

Kızının kimseye zarar vermediğini söylediğini aktaran Özcan, “Çocuğuma bu şekilde hitap ettiler. Ben de kimseye zarar vermediğini söyledim. Darbedilince polisi arayarak şikâyetçi oldum” dedi.

Şikâyet ettiği kişiler tarafından ifadesini geri çekmesi için tehdit edildiğini ileri süren Özcan, “Ne olursa olsun şikâyetimi geri çekmeyeceğimi söyledim. Çocuğumun her zaman arkasındayım” diye konuştu.

Komşuları tarafından hakarete maruz kaldığını da belirten Özcan, olayın ertesi günü bu kez evlerinin avlusunda hem kendisinin hem de kızının darbedildiğini öne sürdü.

Kızının aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Özcan, gözünde, başında ve boynunda ciddi yaralanmalar tespit edildiğini söyledi. Özcan, “Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

'ŞİKAYETİ GERİ ALMAYACAĞIZ'

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz de olayın ilk anından itibaren ailenin yanında olduklarını belirtti. İnceöz, “Çocuğumuzun gözlerinde hasar oluştu. Vücudunun birçok yerinde morluklar vardı. Anne de darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi gördü. Şikâyeti geri almayacağız. Alınsa bile Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları bu olayın peşini bırakmayacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

'CEZASIZ KALMAMASI İÇİN TAKİP EDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiğine ilişkin iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Bu kapsamda mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirilmiş, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmış, hukuki süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" denildi.