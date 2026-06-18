YouTube'da paylaşılan bir vide, sıra dışı bir ev inşa hikâyesiyle büyük ilgi gördü. Görüntülerde ve anlatılan süreçte, bir aile yaşlı ebeveynleri için kendi imkanlarıyla, düşük bütçeli ve yenilikçi bir konut inşa etti.

Paylaşılan bilgilere göre proje, yaklaşık 640 metrekarelik bir alan üzerinde yapıldı. Geleneksel inşaat yöntemlerinden farklı olarak, yapı sürecinde hafif gaz beton (AAC) bloklar tercih edildi. Bu malzemenin hem maliyet avantajı hem de uygulama kolaylığı nedeniyle seçildiği belirtildi.

SADECE 17 BİN DOLARLIK BÜTÇE

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, toplam maliyetin yaklaşık 17.000 dolar seviyesinde olması oldu. Günümüz inşaat maliyetleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olan bu bütçe, videoyu izleyen birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MÜTEAHHİT YOK

Ev, herhangi bir müteahhit desteği olmadan, tamamen aile bireylerinin emeğiyle yapıldı. Projede banka kredisi kullanılmadığı, tüm sürecin borçsuz şekilde yürütüldüğü ifade ediliyor.

GÖRSELLERDE DİKKAT ÇEKEN YAŞAM ALANI

Paylaşılan görüntülerde evin çevresinde geniş bir bahçe alanı dikkat çekiyor. Sebze tarımı yapılan alanlar, küçük ek yapılar ve yeşil dokuyla çevrili bir yaşam alanı öne çıkıyor. Ev, doğayla iç içe bir yerleşim düzeni sunuyor.