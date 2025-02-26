Şanlıurfa’nın Kısas Mahallesi’nde, köpek besleme nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 77 yaşındaki Hüseyin Özbay ve 73 yaşındaki eşi Dursun Özbay hayatını kaybederken, oğulları Yusuf Özbay (23) ve gelini İsmet Özbay (24) yaralandı. Olayın faili Cafer Özay, suç aleti av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Köpek Havlaması Tartışmayı Alevlendirdi

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Özbay’ın bahçesinde beslediği köpeğin sürekli havlaması, yaklaşık üç ay önce yan eve taşınan komşusu Cafer Özay ile Özbay ailesi arasında tartışmaya neden oldu. Sözlü tartışmaya Özbay ailesinin diğer fertleri de katılınca, gerilim hızla yükseldi.

Av Tüfeğiyle Dehşet Saçtı

Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay, evinden aldığı av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Silah seslerinin mahallede yankılanması üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin ve Dursun Özbay çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kurşunların hedefi olan aile bireylerinden Yusuf Özbay ve eşi İsmet Özbay ise ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayet Zanlısı Yakalandı

Katliamın faili Cafer Özay, olay yerinden kaçamadan jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özbay çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.