Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Bekiroğlu, bu kez Tolga Güleç'in düğününde sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıdı. Aylar önce partneri için 'Komşum' diyen oyuncu, basın mensuplarının soruları karşısında ilişkisini ilk kez doğruladı.



Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç ile Öykü Cengiz'in düğününde sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Uzun süredir özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan oyuncu, gazetecilerin sorularıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

''NAZAR DEĞMESİN DİYE KOMŞUM DİYOR''

Yanındaki kişinin kim olduğunun sorulması üzerine ilk etapta "O benim komşum" diyerek konuyu geçiştirmeye çalışan Bekiroğlu, soruların devam etmesi üzerine ilişkisini doğruladı.

Gülümseyerek açıklama yapan oyuncu, "Bir sene oldu ama sus, nazar değmesinden korkuyorum" ifadelerini kullandı. Bekiroğlu, ilişkisinin bir yıldır devam ettiğini belirtirken sevgilisinin kimliği hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

AYLAR ÖNCE DE 'KOMŞUMLA TURLUYORUZ' DEMİŞTİ

Aslı Bekiroğlu'nun bu açıklaması, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülendiği bir olayı da yeniden gündeme taşıdı. Oyuncu, o dönemde bir erkek arkadaşıyla kol kola yürürken objektiflere yansımış, yöneltilen "Yeni sevgiliniz mi?" sorusuna ise "Hayır, komşum. Kol kola girdik, semti turluyoruz" yanıtını vermişti.

Son açıklamasıyla birlikte Bekiroğlu'nun daha önce "komşum" olarak tanıttığı kişinin sevgilisi olup olmadığı da sosyal medyada merak konusu oldu. Oyuncunun ilişkisini doğrulaması, magazin gündeminin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.