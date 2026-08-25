Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 2016 yılında hizmete açılan ve doğan şeklinde tasarlanan Aşkabat Uluslararası Havalimanı, devasa kapasitesine rağmen düşük yolcu sayılarıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.

İran sınırına yakın bir konumda, Karakum Çölü’nün kenarında inşa edilen tesis, Türk şirketi tarafından 2,3 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı. 17 Eylül 2016’da açılışı yapılan havalimanı kompleksi 350 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.

Saatte 1.600 yolcu kapasitesi hedeflenerek inşa edilen yapıda, Airbus A380 ve Boeing 747-8 tipi geniş gövdeli uçakların inişine uygun 3.800 metre uzunluğunda bir pist, yıllık 200 bin ton yük kapasiteli bir kargo terminali ve resmi heyetler için bir VIP terminali yer alıyor.

SAATTE 12 YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Resmi veriler incelediğinde tesisin saatte ortalama 12 yolcuya hizmet verdiği görülüyor. Havalimanının açılışını takip eden ilk tam yılda kaydedilen toplam yolcu sayısı ise 250 bin 476 olarak gerçekleşti. Yolcu yoğunluğunun düşük seyretmesinde ülkeye yönelik yıllık ortalama 105 bin seviyesinde kalan turist sayısı ve yürütülen vize prosedürleri etkili gösteriliyor. Gelirlerinin büyük bölümünü doğal gaz ihracatından sağlayan Türkmenistan'da söz konusu havalimanı, ülkedeki anıtsal mimari yatırımlardan biri olarak varlığını sürdürüyor.