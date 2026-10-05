Bağdat'ın çeşitli noktalarında geçit töreni düzenleyen Haşdi Şabi ve bağlantılı gruplar, ABD-İsrail saldırılarında ölenler için yapılan sembolik cenaze yürüyüşü sırasında askeri araçlarıyla bayrakların üzerinden geçti. Olayın ardından açıklamada bulunan Askeri Sözcü Sabah el-Numan, Başbakanın talimatıyla bir komite kurulduğunu ve diplomatik kuralları ihlal ederek bayraklara saygısızlık yaptığı belirlenen kişilerin tutuklandığını duyurdu.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler hızla Washington hattına sıçradı. ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Irak hükümetine bağlı resmi bir gücün Amerikan bayrağını kirlettiğini belirterek Bağdat yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Eski ABD Bağdat Büyükelçisi Zalmay Halilzad da yaşananları saygısızlık olarak nitelendirip, Amerikan askerlerinin fedakarlıkları olmasa Irak'ın halen Saddam Hüseyin rejimi altında olacağını hatırlatarak Irak hükümetinin duruma seyirci kalmasına tepki gösterdi.

IRAK'TA NELER OLUYOR

Yaşanan bu kriz, Irak Başbakanı el-Zeydi'nin DAEŞ ile mücadele kapsamında yürütülen 12 yıllık ABD liderliğindeki operasyonların ardından tam egemenlik ilan ettiği son derece hassas bir döneme denk geldi.

Devlet kontrolü dışındaki tüm grupları silahsızlandırma ve sınır ötesi saldırıları engelleme vaadinde bulunan Irak yönetimi, bir yanda bu taahhütleri yerine getirmeye çalışırken diğer yanda silah bırakmayacağını açıkça ilan eden devlet finansmanlı milis grupların meydan okumasıyla karşı karşıya kalıyor.