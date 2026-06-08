Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi devam ederken, Başbakan Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısıyla zaferini ilan etti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin seçimi açık ara önde götürdüğünü belirten Paşinyan, elde edilen sonucun Ermeni halkının zaferi olduğunu vurguladı.

Seçim sürecinde gece gündüz çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Ermenistan Başbakanı, yeni dönemde dış politikada izleyecekleri yol haritasına dair de önemli mesajlar verdi.

Yeni dönemde Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini kaydeden Paşinyan, aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki üyeliklerinin devam edeceğini ve Rusya ile ilişkileri geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A MESAJ

Basın toplantısında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusunu yanıtlayan Paşinyan, mesajının barışa, bölgesel refaha ve iş birliğine adandığını belirterek, bu yaklaşımın hem Türkiye hem de Azerbaycan'dan olumlu tepkiler bulmasını umduğunu söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışın kurumsallaştırılması gerektiğinin altını çizen Başbakan, Türkiye ile de "çok iyi bir dinamik" yakaladıklarını ve nihai atılımı yapmak için bu ivmenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkat çeken Paşinyan, Ermeni mallarının ticareti için Ahılkelek-Kars demir yolunun açılması kararından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının bir an önce imzalanması çağrısını yineleyen Paşinyan, Azerbaycan ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak olan Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurguladı. Bu projenin bölgeyi bir çıkmazdan kurtararak küresel bir yol ayrımına dönüştüreceğini ifade eden Paşinyan, gelişmeyi tüm taraflar için büyük ve olumlu bir haber olarak nitelendirdi.