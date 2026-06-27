Son günlerde medyada, Yunanistan denizlerini istilacı ve tehlikeli bir tür olan balon balığının sardığına dair haberler yer aldı. Uzmanlar, söz konusu türün turistler için oluşturduğu riskleri ve alınması gereken önlemleri açıkladı.

news.ro’nun haberine göre, Romanya Ulusal Doğa Tarihi Müzesi uzmanları, balon balığının yayılmasına ilişkin haberlerin panik yaratmaması gerektiğini ancak tedbirli olunmasının önem taşıdığını belirtti.

TURİSTLERE UYARI YAPILDI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, "Turistler için mesajımız basit: Denizin tadını çıkarın, deniz canlılarını saygıyla gözlemleyin ve tanımadığınız hayvanlara dokunmaktan kaçının. Deniz bir havuz değil; saygı ve dikkatle yaklaşılması gereken karmaşık ve canlı bir ekosistemdir" ifadelerine yer verildi.

SÜVEYŞ KANALI YOLUYLA AKDENİZ'E YAYILDI

Aslen Hint-Pasifik kökenli olan balon balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e geçiş yaparak son on yıllarda yayılım alanını hızla genişletti. Bilim insanları, yerel ekosistemler ve balıkçılık faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bu canlıyı Doğu Akdeniz’deki en sorunlu istilacı türlerden biri olarak sınıflandırıyor.

Gaga yapısını oluşturan ve tavşan dişini andıran dört güçlü dişi nedeniyle bazı bölgelerde "tavşan balığı" olarak da adlandırılan bu tür; deniz kabuklarını kırabilme, balıkçı ağlarını kesebilme ve temas halinde ciddi yaralanmalara yol açabilme özelliğine sahip.

BALIKTAN UZAK DURULMASI TAVSİYE DİLDİ

Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkelerinde balon balığı ısırması vakalarının kayıtlara geçtiği, ancak bu durumun oldukça nadir görüldüğü bildirildi. Vakaların genel olarak insanların balığa dokunma, besleme veya yakalama girişimleri sırasında meydana geldiği belirtilerek, balıktan uzak durulması ve uzaktan gözlemlenmesi tavsiye edildi.

Türün yarattığı asıl tehlikenin ise bünyesinde barındırdığı, bilinen en güçlü doğal zehirlerden biri olan tetrodotoksin maddesi olduğu açıklandı. Bu toksin nedeniyle balığın kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.