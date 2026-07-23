Irak yargı makamları, yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada 11 milyon dolardan fazla nakit para ile 45 kilogram altın ele geçirildiğini açıkladı.

ALTIN VE PARA ÇIKTI

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, mali dolandırıcılık ve yurt dışına yasa dışı para transferi yapılmasına ilişkin dosyada 1 milyar 143 milyon 847 bin Irak dinarı (yaklaşık 873 bin dolar) tutarındaki kamu kaynağının geri alındığı belirtildi. Açıklamada, kamu zararına yol açan usulsüz şirketlere yönelik hukuki takibatın kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Yolsuzluk dosyasına ilişkin açıklamada ise soruşturmayı yürüten yetkili hakimin, tutuklu bulunan Petrol Bakanlığı Tasfiye İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkındaki tahkikatta yeni gelişmelere ulaşıldığını aktardığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve yapılan aramalar sonucunda, ülkenin orta kesimindeki Selahaddin kentinde farklı noktalara gizlenmiş 13 milyar Irak dinarı (yaklaşık 9,9 milyon dolar) ile 400 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca her biri 1 kilogram ağırlığında 40 külçe altın (toplam 40 kilogram) ile 5 kilogram işlenmiş altın ziynet eşyası bulundu.

Yüksek Yargı Konseyi, suçtan elde edilen tüm gelirlerin tespiti ve olayla bağlantılı diğer faillerin belirlenmesi amacıyla adli süreçlerin ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ GÖZALTINDA

Irak yargısının son günlerde aynı dosya kapsamında, aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu onlarca şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Irak güvenlik güçlerinin, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli’nin itirafları doğrultusunda Bağdat’ta hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerinin evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı aktarıldı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin daha önce yaptığı açıklamada, yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını verdiği hatırlatıldı.