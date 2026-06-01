Yunanistan’ın Kiklad Adaları’ndan biri olan ve sakinliğiyle bilinen Siros Adası, kedi severler için kapılarını aralıyor. Adadaki kedilerin bakımı ve sahiplendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren hayvan koruma kuruluşu "Siros Cats", en az bir ay süreyle bu sorumluluğu üstlenecek gönüllüler aradığını duyurdu.

Yoğun parti hayatıyla tanınan Mikonos gibi komşularının aksine, bakir yapısı ve otantik atmosferiyle öne çıkan adada gerçekleştirilecek bu proje kapsamında, gönüllülerin konaklama ve temel giderleri kuruluş tarafından karşılanacak.

HAFTADA 5 GÜN ÇALIŞACAKLAR

Geniş meydanları, görkemli konakları ve 19. yüzyıldan kalma zarif liman kenti Ermoupoli ile dikkat çeken adadaki bu projeye katılmak için 25 yaş ve üzerinde olma şartı aranıyor. Siros Cats tarafından yayımlanan ilanda, aranılan profilin formda, olgun, sağlıklı ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olduğu belirtilirken, başvuruların tekil ya da çift olarak yapılabileceği kaydedildi.

Seçilecek gönüllülerden, haftada beş gün ve günde yaklaşık beş saat boyunca kedilerin bakımına destek vermeleri bekleniyor.

TÜM KEDİ SEVERLERİN BAŞVURULARINA AÇIK

Proje kapsamında adaya gidecek kişilerin konaklama, kahvaltı ve diğer yan giderlerinin kuruluş tarafından üstleneceği bildirildi. Veteriner teknisyenliği eğitimi almış veya vahşi kedilerle çalışma tecrübesi olan adayların öncelikli olarak tercih edileceğini belirten yetkililer; güvenilir, bağımsız çalışabilen ve sorumluluk sahibi tüm kedi severlerin başvurularına açık olduklarını vurguladı.

Bir zamanlar Yunanistan’ın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Siros, yerel yaşamla iç içe, huzurlu ve bütçe dostu bir ada deneyimi sunarken, kedi bakımı karşılığında sakin bir yaşamın kapılarını aralamak isteyen yeni sahiplerini bekliyor.