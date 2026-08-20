Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Seul'de yaptığı son açıklamayla Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ahn, Seul'ün istihbarat değerlendirmesine göre Pyongyang'ın yaklaşık 80 ila 120 nükleer savaş başlığına sahip olabileceğini ifade etti.

Bu tahmin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce kamuoyu önünde net bir şekilde söylediği 57 nükleer silah ifadesinden belirgin biçimde daha yüksek. Trump'ın bu rakamı telaffuz etmesi, konu hakkında net sayıların nadir duyulduğuna dikkat çekerken, Seul'ün sunduğu daha geniş aralık belirsizliği derinleştiriyor.

"TEK BİR SAYI VERMEKTEN KAÇINIYORUZ"

Güney Kore yönetimi, kesin bir sayı vermekten özellikle kaçınıyor. Ancak ortaya konan bu aralık bile, Pyongyang'ın yalnızca füze programında değil, nükleer başlık kapasitesinde de beklentilerin üzerinde bir seviyeye ulaşmış olabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Uzman çevrelerde Kuzey Kore'nin stokunun büyüdüğü yönündeki görüşler yeni değil. Ancak Bakan Ahn'ın bu kadar geniş bir aralığı kamuoyu önünde açıklaması, tartışmayı görünür kıldı. Yüksek tahminin arkasında, yıllar içinde üretilen plütonyum ve yüksek zenginleştirilmiş uranyum miktarı ile başlık miniaturizasyonundaki ilerleme yatıyor.

Kuzey Kore, kısa, orta ve uzun menzilli füze programlarını eşzamanlı geliştirirken, nükleer başlık kapasitesini bu sistemlere uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Özellikle cephe hattına yakın bölgelerde konuşlanabilecek taktik nükleer kapasite ihtimali, klasik caydırıcılık dengesini kırılgan hale getiriyor.

Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'yi resmen nükleer silah sahibi ülke olarak tanıyan bir dil kullanmaktan kaçındı. Güney Kore, resmi pozisyonunu koruyarak nükleer silahların varlığına ilişkin değerlendirme ile diplomatik tanıma arasında çizgi çekmeye devam ediyor.

Bu tutum, Seul'ün güvenlik riskini kabul ederken uluslararası diplomatik çerçeveyi bozmamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak Kuzey Kore'nin elindeki gerçek savaş başlığı sayısı netleşmediği sürece, bölgedeki caydırıcılık planları ve savunma senaryoları sürekli yeniden gözden geçirilecek.