Yunanistan'da düzenlenen Athens Flying Week etkinliği, korkunç bir kaza nedeniyle yarıda kesildi. Gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi savaş uçağı, iniş hazırlığı sırasında yere çakıldı.
BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI
Kazanın, uçağın pist alanına geldiği sırada tekrar irtifa kazanmaya çalıştığı anda yaşandığı öğrenildi. Jetin yere çarpmasıyla birlikte bölgede yangın çıktı.
Uçakta bulunan bir binbaşı ve yarbayın hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın ardından izleyicilerin alandan tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndü.