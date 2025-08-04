Elektrik ve doğalgaz faturaları için devlet tarafından verilen 'sübvansiyon' desteği hızlı adımlarla geri çekiliyor.



Yıllık 5 bin kilowattsaatlik kullanımı aşan elektrik faturalarının ikiye katlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kademeli tarife uygulamasını bu kez doğalgaz faturaları için devreye sokmaya hazırlanıyor.

KOMŞU İLE FARKLI SİZE FARKLI FATURA GELECEK



Enerji dağıtım şirketlerinden, abonelerin ortalama kullanım bedellerini isteyen Bakanlık, oluşturduğu liste ile 81 il için doğalgaz kullanım bedelini belirleyecek. Bu uygulamayla birlikte, her şehir için bir 'kota' belirlenecek ve söz konusu sınırı aşan harcamalar için sübvansiyon desteği kesilecek.



Coğrafi şartların kış aylarında daha çetin geçtiği iller için daha yüksek, Türkiye'nin güney ve batı kesimi içinse daha düşük bir kota belirlenmesi beklenirken, oluşturulacak fatura barajının geçilmesi halinde aboneler tıpkı elektrik faturalarında olduğu gibi söz konusu tutarın yaklaşık iki katını ödemek zorunda kalacak.

İl bazında belirlenecek faturalandırma sistemi ile, komşu şehirler arasında gaz fiyatları da farklılık gösterecek. Aynı miktarda gaz kullanılması halinde dahi, Bakanlık tarafından oluşturulan liste dikkate alınarak iki komşu il için farklı fatura tutarları oluşturulacak.











