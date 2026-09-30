İngiltere’nin Leeds kentinde yaşayan Shivarna Mitra, hayalini kurduğu evi aldıktan kısa bir süre sonra hayatının şokunu yaşadı. Yıllardır biriktirdiği parayla ikiz (bitişik nizam) bir evin yarısını satın alan talihsiz kadın, yan taraftaki komşusunun kendi payını yasa dışı şekilde tamamen yıkmasıyla büyük bir mağduriyetin ortasında kaldı.

Gerekli izinleri almadan yıkım yaptığı belirtilen komşunun inşaatı yarıda bırakıp arsayı satıp gitmesi üzerine, Mitra’nın evinin ortak duvarları ve çatısı açıkta kaldı. Duvarlarda oluşan dev delikler ve yarıklar nedeniyle eve yağmur suyu dolarken; rutubet, küf ve içeri giren haşereler evi oturulamaz hale getirdi.

Kanser tedavisinin ardından iyileşme sürecindeyken bu olayla sarsılan talihsiz kadın, kışın evi ısıtabilmek için ayda yüzlerce sterlin harcamak zorunda kaldığını ve oğlunun sağlığının bozulduğunu belirtti.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Olayın ardından duruma tepki gösteren Mitra, evine 80 bin sterlinden fazla tadilat masrafı yaptığını ancak şu an mülkünün hem satılamaz hem de yaşanamaz durumda olduğunu söyledi.

Leeds Belediyesi'nin müdahalede geç kaldığını savunarak yetkilileri ilgisizlikle suçlayan mağdur ev sahibi, adalet arayışını sigorta şirketi aracılığıyla mahkemeye taşıdı.

Yıkımı gerçekleştiren komşu ise iddiaları reddederek sürecin talihsizliklerden ibaret olduğunu öne sürerken, belediye yetkilileri alanın denetlendiğini ve hukuki sürecin takip edildiğini bildirdi.