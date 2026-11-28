İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde 23 Kasım 2026 tarihinde polise başvuran A.Y., komşusuna emanet olarak bıraktığı çantanın çalındığını belirterek şikayetçi oldu. İçerisinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde döviz ve külçe altın bulunduğunu söylediği çantanın bulunması için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, emanet çantanın bırakıldığı komşusu N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışına çıktığı sırada kardeşlerinin eve girerek çantayı aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde eve giren kişilerden Y.T.'nin çantayı daha sonra arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi.

ÇALINAN ÇANTA BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, E.H.'nin evinde arama yaptı. Aramada, çalındığı belirtilen çanta ele geçirildi. Çantanın içerisinde bulunan 10 kilogram külçe altın ile 310 bin dolara el konuldu. Ele geçirilen para ve altınlar adli emanete teslim edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda N.Ş., R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Ş. ve T.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş. ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

AHBAP DETAYI

Öte yandan, çantanın sahibi olduğunu belirten A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine çantada ele geçirilen 10 kilogram altın ve 310 bin doların Ahbap soruşturmasıyla bağlantılı olup olmadığı da mercek altına alındı.