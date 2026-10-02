Tayvan, Çin’in artan askeri tehdidine karşı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla ABD’den sipariş ettiği 66 adet yeni F-16V Block 70 savaş uçağından ilk ikisini teslim aldı.

Uzun süredir yaşanan yazılım ve tedarik gecikmelerinin ardından Hawaii ve Guam rotasını izleyerek adanın doğu kıyısındaki Chihhang Hava Üssü’ne ulaşan uçaklar, neredeyse her gün Çin askeri hareketliliğine karşı havalanmak zorunda kalan Tayvan Hava Kuvvetleri’ne kritik bir katkı sağlayacak.

ÇİN'E KARŞI SAVUNMA KAPASİTELERİNİ ARTIRACAKLAR

Söz konusu teslimat, Washington’ın silah yardımları konusundaki kararlılığına ilişkin Taipei yönetimindeki endişelerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ile Pekin arasındaki diplomatik temasların gölgesinde yapılan bu sevkiyatla ilgili açıklama yapan Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, yıl sonuna kadar yeni F-16V teslimatlarının devam edeceğini belirtti.

Çin’in Tayvan’ı ilhak etme niyetinin değişmediğini vurgulayan Koo, adanın savunma kapasitesini artırmakta kararlı olduklarını ifade etti.

F-16 FİLOSUNU 200'ÜN ÜZERİNE ÇIKARACAKLAR

2019 yılında onaylanan 8 milyar dolarlık anlaşmayla Tayvan’ın toplam F-16 filosunu 200’ün üzerine çıkarmayı hedefleyen ABD, gelişmiş aviyonik ve radar sistemlerine sahip bu jetlerle adanın kendini savunma imkanlarını desteklemeyi sürdürüyor. Pekin yönetimi Washington’a silah tedarikini durdurması yönündeki çağrılarını yinelerken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve Tayvan ile güvenlik iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.