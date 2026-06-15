Güney Çin Denizi’ndeki stratejik öneme sahip Spratly Adaları’nda tansiyon yükseliyor. Vietnam, tartışmalı bölgedeki hak iddiasını güçlendirmek adına yürüttüğü faaliyetleri hızlandırarak, resifleri 1.500’den fazla futbol sahası büyüklüğünde yapay kara parçalarına dönüştürmeye devam ediyor.

Washington merkezli Asya Denizcilik Şeffaflık Girişimi'nin (AMTI) yayımladığı rapora göre, Hanoi yönetimi geçen yıl bölgedeki yapay arazi miktarını 534 dönüm artırarak toplamda yaklaşık 11,2 kilometrekareye ulaştırdı. Bölgedeki en büyük üssü olan Barque Canada Resifi’ndeki çalışmalarını tamamlayan Vietnam, rotasını stratejik altyapı projelerine çevirdi.

2021 yılından bu yana inşa edilen 11 yeni tesisle birlikte bölgedeki liman sayısını 15’e çıkaran Hanoi, özellikle gemi yanaşma, yakıt ikmali ve lojistik kapasitesini artırarak anakaradan uzak bölgelerde varlığını tahkim ediyor.

DİĞER ÜLKELERLE REKABETİ TETİKLİYOR

Söz konusu genişleme, Çin başta olmak üzere bölgede toprak iddiasında bulunan diğer ülkelerle yaşanan rekabeti de doğrudan etkiliyor.

Raporda, yeni inşa edilen iletişim altyapısının uçak navigasyonuna destek verebilecek nitelikte olduğu ve askeri devriyeler için stratejik avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan, bu devasa mühendislik çalışmaları deniz ekosistemi üzerinde de ağır bir bedel bırakıyor.

Dip tarama ve dolgu işlemleri nedeniyle yaklaşık 16,7 kilometrekarelik bir mercan resifi alanı zarar görmüş durumda. Çin, toplam yapay kara ve tahrip edilen resif alanı bakımından Vietnam’ın önünde yer almaya devam etse de, Hanoi'nin son dönemdeki hızlı hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden şekillendirecek nitelikte görülüyor.