Edirne'nin Keşan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında komşusunda iftarda olan ve yangın haberi üzerine evine giden 73 yaşındaki ev sahibi Ayşe Yılmaz, fenalık geçirdi.
Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak’taki tek katlı evin mutfağında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
YAŞLI KADIN FENALIK GEÇİRDİ
Komşusunda iftarda olan ev sahibi Ayşe Yılmaz ise yangın haberi üzerine evine gitti.
Evinden duman yükseldiğini gören Yılmaz fenalık geçirdi. Yılmaz’a, olay yerinde bulunan ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yılmaz’ı komşuları ve polis teselli etti.
Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.