Bursa'nın İnegöl ilçesinde Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta yaşayan Sabitoğlu, dün akşam saatlerinde yediği mantarın ardından sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Eve çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sabitoğlu'nu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sabitoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OTOPSİ YAPILACAK
Sabitoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.