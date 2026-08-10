Olay, 7 Ağustos günü Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan uyruklu Agop Değirmencioğlu’nun komşusu Mehmet Şerif Tayık, polisi arayarak Değirmencioğlu’nun evinden kötü koku geldiğini söyledi.

EVDE CESET BULUNDU

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Değirmencioğlu’nun cesedini buldu. Değirmencioğlu’nun boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından olay, şüpheli ölüm olarak belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA POLİSİ ARAMIŞ

Agop Değirmencioğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde Değirmencioğlu'nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine ekipler kötü koku geldiğini söyleyerek polise ihbarda bulunan komşusu Mehmet Şerif Tayık'ın cinayeti işlediğini tespit etti. Agop Değirmencioğlu’nu evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Tayık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'ARAMIZDA KİRA ANLAŞMAZLIĞI VARDI'

Şüpheli Mehmet Şerif Tayık'ın emniyetteki ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu’nu öldürdüm" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Şerif Tayık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.