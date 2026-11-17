Adana'nın Feke ilçesinde komşusu Müyesser Kızıloluk'u (53) öldürüp altın bileziklerini gasbeden Mustafa Kaan Ergen'in (37) yargılandığı davada karar çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanığa cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet; gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ise 16 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 22 Aralık 2024'te Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan ayrılan Ergen, yalnız yaşayan komşusu Kızıloluk'un evine gitti. Bileziklerini almak istediği sırada kendisine direnen Kızıloluk'u darbedip tabancayla boynundan vurdu. İki altın bileziği ve cep telefonunu alıp kaçtı.

Yakınlarından yardım isteyen Kızıloluk hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi gören Kızıloluk, 20 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.

BİLEZİKLERİ 84 BİN LİRAYA BOZDURURKEN YAKALANDI

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü Kızıloluk'un evinin bulunduğu sokağa Ergen'in girip çıktığını belirledi. Adresi tespit edilen Ergen, teknik ve fiziki takibe alındı.

Ergen, 17 Ocak'ta otomobiliyle Feke'den Kozan'a, ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gitti. Gaziantep'e doğru yola çıktıktan sonra otomobili Nurdağı'nda bozuldu. Aracını çekiciyle Şahinbey ilçesine götürten Ergen, gasbettiği bilezikleri çarşıdaki bir kuyumcuda 84 bin liraya bozdurdu.

Parayı aldığı sırada polis tarafından yakalanan Ergen, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bilezikleri bozdurduğu ve gözaltına alındığı anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

İLK İFADESİNDE ALTINLARIN EŞİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ergen, ilk ifadesinde, "Altınlar eşime aitti. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep'e gittim" dedi. Çapraz sorguda ise suçunu itiraf etti.

Bir süredir işsiz olduğu için paraya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ergen, Kızıloluk'u çarşıda kolunda bileziklerle görünce hırsızlık yapmaya karar verdiğini anlattı. Evin kapısını açık görünce içeri girdiğini belirten Ergen, ifadesinde şunları söyledi:

"İçeri girdim ancak mutfaktan ses gelince oraya yöneldim. Kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkarıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım."

Ergen, sorgusunun ardından tutuklandı.