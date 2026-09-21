ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo kentinde yaşayan Heather Keyes, komşu mülkte bulunan cennet ağacının benekli fener böceklerinin yoğun şekilde toplanmasına neden olduğunu belirterek yaşadığı soruna çözüm arıyor. Böceklerin yanı sıra ağaçtan yayılan yapışkan kalıntılar da Keyes'ın garaj yolunu, aracını ve bahçedeki eşyalarını kaplıyor.

Keyes, 13 Action News'e yaptığı açıklamada, böceklerden kurtulmak için farklı yöntemler denediğini ancak sonuç alamadığını söyledi. Böceklerin ağacın çevresinden uzaklaştırılmaya çalışıldığında yeniden aynı noktaya döndüğünü belirten Keyes, sorunun özellikle son bir yılda ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

GERİYE YAPIŞKAN KALINTI KALIYOR

Keyes'ın evinin garaj yolu, benekli fener böceklerinin yoğun olarak bulunduğu ağaca yalnızca birkaç santim uzaklıkta bulunuyor. Böceklerin yanı sıra ağaçtan damlayan yapışkan sıvı da araç, çöp kutuları ve bahçe mobilyalarının üzerinde birikiyor.

Keyes, yaşadığı durum nedeniyle aracını garaj yoluna park edemediğini ve arka bahçesini de istediği gibi kullanamadığını söyledi.

YILLARDIR BÜYÜYEN AĞAÇ İSTİLANIN MERKEZİNDE

Keyes, yaklaşık yedi yıldır aynı evde yaşadığını ve komşusunun bahçesindeki ağacın ilk taşındığında çok küçük olduğunu anlattı. Benekli fener böceklerinin ise yaklaşık bir yıl önce bölgede belirgin şekilde görülmeye başladığını belirtti.

Keyes, bu süreçte yüzlerce böceği öldürdüğünü ancak istilanın tamamen sona ermediğini ifade etti. Komşu mülk sahibi tarafından mülk sınırını aşan bazı dalların budandığını söyleyen Keyes, ağacın kendisinin yerinde kalması nedeniyle sorunun devam ettiğini aktardı.

MÜLK SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bölgedeki kayıtlara göre söz konusu mülkün sahibi Şubat ayından bu yana Mercer Holdings 1 LLC. Aynı adresle bağlantılı Mercer Maintenance LLC adlı şirketin internet sitesinde ise kiralık mülklere yönelik bakım hizmetleri arasında ağaç budama çalışmaları da yer alıyor.

Şirketin bakım direktörü, mülkün ve ağaçla ilgili sorunun farkında olduklarını doğruladı. Daha önce Keyes ile görüştüğünü belirten yetkili, komşusuna kendi mülküne taşan dalları budayabileceğini söylediğini aktardı.

Keyes ise yaşadığı sorunun yalnızca kendi mülküne taşan dallardan kaynaklanmadığını, ağacın çevresinde yoğunlaşan benekli fener böcekleri ve ağaçtan yayılan kalıntıların günlük yaşamını etkilediğini belirtti.